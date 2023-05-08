Как в России проходит акция "Герои с нами"

Она стала частью "Бессмертного полка"

Акция "Бессмертный полк" в этом году проходит в новых форматах. Десятки тысяч человек поддержали проект "Герои с нами". Чтобы выразить почтение тем, кто защищал Родину, на футболках печатают портреты фронтовиков.

Их фотографии размещают на автомобилях. По всей стране поздравляют ветеранов и бережно собирают всю информацию о страшных днях войны и тех, кто приближал Великую Победу.

О том, как проходит акция памяти - Наталья Тарасова (смотрите видео).

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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