Зеленский отменил на Украине День Победы

9 мая в стране будет отмечаться другой праздник

9 мая на Украине теперь будут отмечать День Европы. Такой указ подписал сегодня Владимир Зеленский.

Праздник был учреждён в ЕС более 70 лет, но какое отношение к этому имеет Киев, президент не объяснил. 8 мая он предлагает установить День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Соответствующие документы уже на рассмотрении в Верховной раде. Там планируют принять их в ускоренном порядке.

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