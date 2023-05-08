Армия России сорвала попытку ротации украинских военных в зоне СВО

Поражены казармы и цеха по ремонту техники

На купянском направлении сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях, а на авдеевском наши бойцы пресекли попытку ВСУ провести разведку боем. На окраинах Артёмовска не стихает канонада. Всю минувшую ночь, как, впрочем, и сейчас, по позициям боевиков наносят удары российские артиллеристы.

В результате артобстрела накануне уничтожены склады с боеприпасами, техника и места дислокации националистов. По признанию самих радикалов, такого мощного огня они не видели за все время боёв за Артемовск, сообщает "ТВ Центр".

В Краматорске разрушены казармы крупнейшего центра дислокации боевиков. Там же поражены мастерские, в которых восстанавливали разбитую бронетехнику ВСУ и вооружение.

А в тыловых районах ЛНР военнослужащие ЦВО поздравляют ветеранов с наступающим Днём Победы песнями, танцами, казачьими плясками. Торжественный марш - это особая дань уважения подвигу советских воинов, которые в борьбе с нацистами отстояли право на жизнь огромной страны.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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