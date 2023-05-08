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Собянин рассказал о социальной поддержке ветеранов в Москве

11:46
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Город не забывает защитников Родины

В этом году столичные власти обновят 228 квартир ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
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Мэр отметил, что ветераны - самые почётные горожане и город окружает заботой каждого. В частности, регулярно повышается размер социальных выплат, оказывается помощь в улучшении жилищных условий и качества жизни.

Помимо этого, для ветеранов создаются комфортные условия в городских пансионатах. В городе появляются новые форматы социального обслуживания.

Ведётся и большая патриотическая работа: регулярно проходят акции, посвящённые Дням воинской славы, Международному дню освобождения узников концлагерей. А столичная молодёжь занимается поисковыми работами, поддерживает в порядке памятники и обелиски.

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