Пекин предупредил ЕС о последствиях санкций против китайских компаний

Санкции испортят отношения Пекина и Брюсселя

Евросоюз намерен ввести санкции против китайских компаний, которые якобы поставляют России техническое оборудование. В китайском МИДе уже заявили: торговые отношения Москвы и Пекина - открытые, честные и не направлены против третьих стран. А введение ограничений нарушит доверие и сотрудничество Европы и Китая.

Что позволено Юпитеру, не позволено быку. В такой колониалистской парадигме решил действовать ЕС по примеру Вашингтона. Одной рукой Брюссель отправляет тонны вооружений киевскому режиму, другой - наказывает Китай. Всего лишь на основании подозрений в том, что тот якобы поставляет в Россию техническое оборудование, которое может использоваться военно-промышленным комплексом.

Список компаний-производителей полупроводников, микрочипов и электроники, которые могут попасть под европейские рестрикции, опубликовала газета The Financial Times. Детальное обсуждение состоится в середине месяца. Но уже сейчас эта информация - в топе новостей. Ведь ЕС впервые с начала украинского конфликта решился ввести санкции против своего крупнейшего торгового партнёра, сообщает "ТВ Центр".

Откуда дует ветер эскалации, намекают сами китайцы. Министр иностранных дел КНР на встрече с американским послом обвинил Вашингтон в нарушении позитивного импульса в отношениях с Пекином, который наметился осенью прошлого года после переговоров на Бали Джо Байдена и Си Цзиньпина. Глава китайского МИДа призвал Штаты уважать суверенитет народной республики.

Штаты на словах декларируют готовность разговаривать с Китаем на самом высоком уровне. На деле - готовятся передать Тайваню новый пакет вооружений на 500 миллионов долларов. А в адрес Пекина выдвигают обвинения в традиционном англосаксонском стиле highly likely.

Республиканцы призывают администрацию Байдена обратить внимание на внутренние проблемы. В частности, с помощью военных защитить южную границу страны. Вот где прогнозируется не гипотетическое, а реальное вторжение тысяч мигрантов. И начнётся оно уже на этой неделе. 11 мая отменяется введённая ещё Трампом норма о депортации нелегалов, прибывающих из регионов с высоким риском заболевания коронавирусом. Одна из причин всплеска насилия в США - мексиканские преступные картели.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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