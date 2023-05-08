ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Члены правительства Москвы возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

13:21
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Завтра в России отмечается День Победы

В Александровском саду члены правительства Москвы возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии также участвовали ученики кадетских корпусов и представители патриотических движений, сообщает "ТВ Центр".

9 мая отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником.

В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады. Завтра перед россиянами с Красной площади выступит президент Владимир Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.