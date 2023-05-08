Завтра в России отмечается День Победы
В Александровском саду члены правительства Москвы возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии также участвовали ученики кадетских корпусов и представители патриотических движений, сообщает "ТВ Центр".
9 мая отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником.
В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады. Завтра перед россиянами с Красной площади выступит президент Владимир Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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