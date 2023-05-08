Кремль жёстко ответил на угрозы Киева

Ими займутся спецслужбы

В Кремле назвали чудовищными слова главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских. Пресс-секретарь президента осудил эти угрозы Киева, сообщает ТАСС.

По словам представителя президента, они подтверждают, что решение российских властей начать военную операцию было правильным. "У нас есть специальные службы, которые будут делать всё, что должно, на фоне таких заявлений", - пообещал Песков.

В Кремле также отметили, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности.

Вместе с этим Москва намерена следить за реакцией стран Европы и США. Песков подчеркнул: представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно.

7 мая глава ГУР Минобороны Украины в интервью Yahoo News, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной, пообещал "убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины". Ни в одной стране мира, кроме России, это провокационное заявление Буданова пока не прокомментировали.

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