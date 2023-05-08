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Кремль жёстко ответил на угрозы Киева

13:01
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Ими займутся спецслужбы

В Кремле назвали чудовищными слова главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских. Пресс-секретарь президента осудил эти угрозы Киева, сообщает ТАСС.
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По словам представителя президента, они подтверждают, что решение российских властей начать военную операцию было правильным. "У нас есть специальные службы, которые будут делать всё, что должно, на фоне таких заявлений", - пообещал Песков.

В Кремле также отметили, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности.

Вместе с этим Москва намерена следить за реакцией стран Европы и США. Песков подчеркнул: представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно.

7 мая глава ГУР Минобороны Украины в интервью Yahoo News, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной, пообещал "убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины". Ни в одной стране мира, кроме России, это провокационное заявление Буданова пока не прокомментировали.

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