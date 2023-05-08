Путин поздравил ветеранов из стран СНГ с Днём Победы

Президент пожелал им бодрости духа и долгих лет жизни

Владимир Путин поздравил ветеранов, проживающих в странах стран СНГ, пожелав им бодрости духа. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Глава государства направил послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Путин отметил, что 9 Мая "мы воздаём дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли".

Духовное наследие Великой Победы и в будущем будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между нашими странами и народами, выразил уверенность президент. Он также передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.

9 мая отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия. Завтра, 9 мая перед россиянами с Красной площади выступит президент Владимир Путин. Затем там состоится военный парад.

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