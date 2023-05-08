Собянин рассказал о проекте "Слово солдата Победы"

Он создан два года назад

На сайте "Слово солдата Победы" представлено более 3200 видеоинтервью и фотосъёмок с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин. В планах - провести ещё около двух тысяч видеоинтервью и фотосъёмок.

Мэр напомнил, что проект существует с 2021 года. Он создан для того, чтобы из любой точки мира можно было услышать истории настоящих героев и взглянуть на события далёких лет глазами очевидцев.

Ветераны делятся воспоминаниями, письмами с фронта, уникальными фотографиями и разными документами. Рассказывают, как попали на фронт, где сражались, как выживали, где встретили Победу и чем занимались после войны.

9 мая отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия. Завтра, 9 мая перед россиянами с Красной площади выступит президент Владимир Путин. Затем там состоится военный парад.

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