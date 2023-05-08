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Токаев и Пашинян приедут в Москву на 9 Мая

14:45
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Их пригласил президент России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетят Москву 9 мая. Как сообщают пресс-службы политиков, они примут участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.
Путин поздравил ветеранов из стран СНГ с Днём Победы

В Москве уже находится президент Киргизии Садыр Жапаров. Известно, что он посетит парад Победы в Москве. Также в столицу России прибудет и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. 

9 мая отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

Завтра, 9 мая перед россиянами с Красной площади выступит президент Владимир Путин. Затем там состоится военный парад.

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