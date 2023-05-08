Под массированный обстрел ВСУ попал город Шебекино под Белгородом

Пострадали 4 человека

Под массированный обстрел ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами, в них выбиты окна и повреждены балконы. Пострадали четыре человека.

Ещё один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом, он тоже получил повреждения. Сгорел припаркованный рядом с домом автомобиль.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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