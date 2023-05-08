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Суд отправил в СИЗО обвиняемого в покушении на Прилепина

16:03
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Писатель получил ранения ног во время взрыва

Суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Как сообщает Генпрокуратура, Александру Пермякову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания
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Обвинение предъявлено по двум статьям – "Теракт" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ и устройств". По первой Пермякову может грозить пожизненное заключение.

По версии следствия, в субботу, 6 мая в посёлке Пионерское в Нижегородской области он подорвал автомобиль, в котором находился Прилепин. Писатель получил ранения, а его водитель погиб. На допросе Пермяков дал признательные показания, сообщает "ТВ Центр".

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Александр Пермяков, подозреваемый к покушению на писателя Захара Прилепина
Александр Пермяков, подозреваемый к покушению на писателя Захара Прилепина
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