Умер актёр Театра на Таганке Виктор Шуляковский

Ему было 77 лет

Скончался актёр Театра на Таганке Виктор Шуляковский, ему было 77 лет. О смерти артиста РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.

Виктор Шуляковский служил в Театре на Таганке с 1974 года, играл в таких спектаклях, как " Владимир Высоцкий", "Дом на набережной", " Живаго", "Мастер и Маргарита", "Шарашка", "Фауст".

У Шуляковского есть и несколько киноролей. Он снялся в таких картинах, как "Эскадрон гусар летучих", "Мёртвые души", "У войны не женское лицо", "Бумер. Фильм второй".

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