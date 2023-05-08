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Путин и Жапаров провели встречу в Кремле

15:34
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Обсуждалось развитие двусторонних связей

Развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах обсудил сегодня в Кремле Владимир Путин с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Он прибыл в Москву с официальным визитом.
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Как отметил российский лидер, сейчас отношения между странами на подъёме. Товарооборот за прошлый год увеличился на 37%, сообщает "ТВ Центр".

Также Владимир Путин отметил, что особенно рад принять делегацию Киргизии в преддверии Дня Победы.

"Это знаковое событие что вы вместе с нами. Знаем, помним, что 360 тысяч киргизов ушли на фронт не вернулись более половины", - отметил глава России.

Завтра, 9 мая Жапаров будет присутствовать на Параде Победы на Красной площади в Москве. Также в российскую столицу прибудут премьер Армении, президенты Казахстана и Таджикистана.  

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