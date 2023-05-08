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В московском метро звучат любимые песни военных лет

19:38
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Ко Дню Победы подготовлена специальная программа

В День Победы в вагонах и переходах между станциями московского метро будет идти прямая трансляция парада на Красной площади. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
Собянин рассказал о проекте "Слово солдата Победы"

Мэр отметил, что впервые парад будет показан на экранах в наземном городском транспорте.

Также Собянин написал, что к 9 Мая участники проекта "Музыка в метро" подготовили специальную программу. В подземке звучат любимые песни военных лет: "Смуглянка", "Катюша", "Тёмная ночь".

9 мая отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

Завтра, 9 мая перед россиянами с Красной площади выступит президент Владимир Путин. Затем там состоится военный парад.

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