В московском метро звучат любимые песни военных лет

Ко Дню Победы подготовлена специальная программа

В День Победы в вагонах и переходах между станциями московского метро будет идти прямая трансляция парада на Красной площади. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что впервые парад будет показан на экранах в наземном городском транспорте.

Также Собянин написал, что к 9 Мая участники проекта "Музыка в метро" подготовили специальную программу. В подземке звучат любимые песни военных лет: "Смуглянка", "Катюша", "Тёмная ночь".

9 мая отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

Завтра, 9 мая перед россиянами с Красной площади выступит президент Владимир Путин. Затем там состоится военный парад.

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