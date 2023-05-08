В зоне спецоперации за сутки уничтожены 15 дронов ВСУ

Работают средства ПВО

Средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также за минувшие сутки в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. На донецком направлении продолжается освобождение Артёмовска. Там штурмовым группам оказывают поддержку бойцы ВДВ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"