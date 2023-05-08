ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В зоне спецоперации за сутки уничтожены 15 дронов ВСУ

18:36
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Работают средства ПВО

Средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Армия России сорвала попытку ротации украинских военных в зоне СВО
Российские танки Т-80 прикрывают подразделения ВДВ в зоне СВО

Также за минувшие сутки в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. На донецком направлении продолжается освобождение Артёмовска. Там штурмовым группам оказывают поддержку бойцы ВДВ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем на позиции
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем на позиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.