Заразились ковидом 2726 человек

За сутки в России госпитализировано 375 больных коронавирусом, всего зафиксировано 2 726 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 884 493 человека с COVID-19, умерло 398 578 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 76 человек, зарегистрирован 271 новый больной, всего в столице 3 510 657 инфицированных, скончались 48 750 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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