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Главный праздник страны: россияне отмечают День Победы

10:00
  • вторник
  • 09 мая 2023

Праздничные мероприятия проходят по всей стране

Россияне встречают День Победы. 9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.
Кто из мировых лидеров отметит День Победы в Москве

Перед россиянами с Красной площади выступит президент Владимир Путин. Затем там состоится военный парад. В этом году в новом формате проходит народная акция "Бессмертный полк". Люди поместили портреты своих героев-фронтовиков на футболки, стекла автомобилей, окна домов. Всё это - дань памяти и благодарность тем, кто ковал Великую Победу.

Несколько лидеров стран постсоветского пространства встретят День Победы в Москве. За два дня до праздника в столицу прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. Днём 8 мая стало известно, что в столицу России по приглашению главы государства прибудут президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.

Вечером этого же дня в Москву прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также в столице на День Победы будет присутствовать президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

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