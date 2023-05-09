Путин обратился к россиянам с Красной площади

Президент сказал, что от участников спецоперации зависит будущее нашего народа

Президент России выступил перед участниками и гостями парада на Красной площади. В начале своей речи Владимир Путин констатировал, что Запад провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути - систему грабежа и насилия.

"Цель противников России, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны", - сказал глава государства. По словам Путина, в ситуации на Украине народ этой страны стал заложником государственного переворота, а Киев превратился в разменную монету в руках Запада. Нынешний украинский режим Путин назвал преступным.

Президент особо отметил присутствие в Москве в День Победы лидеров стран СНГ. "Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили", - указал глава государства.

Путин обратился к участникам спецоперации. Он сказал, что них зависит будущее нашего народа.

Решающие для судеб нашей Родины битвы всегда становились священными, мы гордимся теми, кто участвует в спецоперации. Сейчас нет дела важнее.

Речь президента на Красной площади завершилась словами: "За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу. Ура!".

9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

В этом году в новом формате проходит народная акция "Бессмертный полк". Люди поместили портреты своих героев-фронтовиков на футболки, стекла автомобилей, окна домов. Всё это - дань памяти и благодарность тем, кто ковал Великую Победу.

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