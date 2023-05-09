Собянин поздравил москвичей с Днём Победы

Мэр поблагодарил ветеранов за их подвиги

Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днём Победы. Мэр отметил, что мы никогда не забудем о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов.

Собянин обратился к ветеранам и поблагодарил их за оборону Москвы и Сталинграда, за Курскую дугу, за непокорённый Ленинград и поверженный Берлин. День Победы дорог и свят для каждой российской семьи, отметил мэр и выразил уверенность, что таким он будет и для всех будущих поколений.

9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

Перед россиянами с Красной площади выступил президент Владимир Путин. Затем там состоялся военный парад. В этом году в новом формате проходит народная акция "Бессмертный полк". Люди поместили портреты своих героев-фронтовиков на футболки, стекла автомобилей, окна домов. Всё это - дань памяти и благодарность тем, кто ковал Великую Победу.

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