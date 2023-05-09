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Самые яркие кадры Парада Победы на Красной площади

11:18
  • вторник
  • 09 мая 2023

Показаны лучшие образцы военной техники

В Москве прошёл торжественный парад в честь Дня Победы. Собравшихся поздравил с праздником президент Владимир Путин. Принял парад министр обороны Сергей Шойгу.
Путин обратился к россиянам с Красной площади

В параде приняли участие лучшие из лучших - военнослужащие, курсанты училищ, суворовцы, нахимовцы.  По брусчатке проехали механизированные колонны - легендарный танк Т-34, новейшие образцы боевых машин, ракетные комплексы "Ярс", "Искандеры".     

9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

В этом году в новом формате проходит народная акция "Бессмертный полк". Люди поместили портреты своих героев-фронтовиков на футболки, стекла автомобилей, окна домов. Всё это - дань памяти и благодарность тем, кто ковал Великую Победу.

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