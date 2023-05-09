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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

11:42
  • вторник
  • 09 мая 2023

Президента сопровождали лидеры стран СНГ

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. После парада на Красной площади глава государства в сопровождении президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и премьера Армении проследовал в Александровский сад к главному мемориалу страны.
Путин обратился к россиянам с Красной площади

Солдаты Кремлёвского полка от имени лидеров стран СНГ возложили цветы к стелам городов-героев в Александровском саду.

9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

Перед россиянами с Красной площади выступил президент Владимир Путин. Затем там состоялся военный парад. В этом году в новом формате проходит народная акция "Бессмертный полк". Люди поместили портреты своих героев-фронтовиков на футболки, стекла автомобилей, окна домов. Всё это - дань памяти и благодарность тем, кто ковал Великую Победу.

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Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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