Собянин рассказал о единственном в России фармпредприятии, где делают обезболивающие центрального действия

Сегодня оно отмечает юбилей

8 мая Московский эндокринный завод отмечает 80-летие. Сергей Собянин назвал его флагманом импортозамещения.

Мэр отметил, что это крупнейшее фармпредприятие столицы и единственное в России, где делают обезболивающие центрального действия. Такие лекарства прописывают людям с хроническим болевым синдромом.

У завода четыре производственные площадки и лаборатории. Он проводит научные и фармацевтические работы. Ежегодно на нём выпускается до 500 миллионов препаратов.

Как написал Собянин, завод по целым направлениям обеспечивает людей и медучреждения отечественной продукцией, а производимые на нём товары поставляются в аптеки и больницы всех регионов России.

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