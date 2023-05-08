ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о единственном в России фармпредприятии, где делают обезболивающие центрального действия

18:12
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Сегодня оно отмечает юбилей

8 мая Московский эндокринный завод отмечает 80-летие. Сергей Собянин назвал его флагманом импортозамещения.
Собянин: В Москве получатели грантов на патенты создают уникальное оборудование

Мэр отметил, что это крупнейшее фармпредприятие столицы и единственное в России, где делают обезболивающие центрального действия. Такие лекарства прописывают людям с хроническим болевым синдромом.

У завода четыре производственные площадки и лаборатории. Он проводит научные и фармацевтические работы. Ежегодно на нём выпускается до 500 миллионов препаратов.

Как написал Собянин, завод по целым направлениям обеспечивает людей и медучреждения отечественной продукцией, а производимые на нём товары поставляются в аптеки и больницы всех регионов России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Московский эндокринный завод
Московский эндокринный завод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.