Костомаров вышел на связь впервые после госпитализации

Он обратился к своим подписчикам

Фигурист Роман Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации. На своей странице в соцсети он поблагодарил всех, кто за него переживал.

"Много трудностей ещё впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной", - написал Костомаров.

Свой пост он сопроводил фотографией в тёмных очках. Снимок сделан в машине, но Роман не уточнил – свежая эта фотография или нет.

10 января Роман Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведён в больницу в Коммунарке. Там его сначала подключили к аппарату ИВЛ, а затем – к ЭКМО.

По некоторым данным, из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось ампутировать фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

Роману Костомарову 46 лет. В разные годы он выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой, Екатериной Давыдовой и Анной Семенович. В паре с Навкой фигурист получил титулы олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы, трёхкратного победителя финалов Гран-при и трёхкратного чемпиона России.

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