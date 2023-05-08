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Актёр Сергей Газаров посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

17:31
  • понедельник
  • 08 мая 2023

Он отметил хорошую организацию

Российский актёр театра и кино Сергей Газаров посетил в Москве пункт отбора на военную службу по контракту. Артист отметил хорошо организованную логистику.

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"Видно, что люди вложились, в том числе и душой. Конечно, такое отношение к человеку, который сделал подобный выбор - это уже немало", - отметил Газаров. Он пожелал всем контрактникам победы и возвращения домой.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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Актёр Сергей Газаров
Актёр Сергей Газаров
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