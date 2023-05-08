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Кто из мировых лидеров отметит День Победы в Москве

19:55
  • понедельник
  • 08 мая 2023

В столицу прибыли руководители государств СНГ

Несколько лидеров стран постсоветского пространства встретят День Победы в Москве. За два дня до праздника в столицу прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. 8 мая он встретился в Кремле с Владимиром Путиным.
Токаев и Пашинян приедут в Москву на 9 Мая

Днём 8 мая стало известно, что в столицу России по приглашению главы государства прибудут президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев. Вечером этого же дня в Москву прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

9 мая отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

Завтра, 9 мая перед россиянами с Красной площади выступит президент Владимир Путин. Затем там состоится военный парад.

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