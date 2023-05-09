ВСУ обстреляли Брянскую и Белгородскую области

Пострадавших нет

В ночь на 9 мая украинские войска обстреляли Брянскую и Белгородскую области. В посёлке Курковичи под Брянском снаряд разорвался в нескольких метрах от детского сада, здание получило повреждения.

В Шебекино Белгородской области в результате обстрела повреждены окна, балконы и фасады двух жилых домов. Также пострадали шесть автомобилей.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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