Это произошло в День Победы
В День Победы в Варшаве осквернено мемориальное кладбище советских воинов. Об этом ТАСС сообщил один из очевидцев происшествия.
"На пьедестал монумента чёрной краской нанесены оскорбительные надписи, проход к мемориалу заставлен украинскими флагами и крестами", - сказал собеседник агентства. По его словам, проход к памятнику сейчас невозможен.
Польша первой из европейских стран начала борьбу с советскими памятниками. За последние годы в стране снесены десятки исторических монументов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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