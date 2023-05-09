Это произошло в День Победы

В День Победы в Варшаве осквернено мемориальное кладбище советских воинов. Об этом ТАСС сообщил один из очевидцев происшествия.

"На пьедестал монумента чёрной краской нанесены оскорбительные надписи, проход к мемориалу заставлен украинскими флагами и крестами", - сказал собеседник агентства. По его словам, проход к памятнику сейчас невозможен.

Польша первой из европейских стран начала борьбу с советскими памятниками. За последние годы в стране снесены десятки исторических монументов.

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