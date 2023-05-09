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Волонтёры отмечают возросший интерес горожан к возможности контрактной службы

12:32
  • вторник
  • 09 мая 2023

Многие приезжают из регионов

Москвичи и гости столицы положительно относятся к работе пунктов информации о прохождении военной службы по контракту. Об этом рассказывают волонтёры, работающие в едином пункте отбора на военную службу по контракту.

Во всех регионах России открыты пункты отбора на военную службу по контракту
Решившие служить по контракту рассказали о мотивации своего выбора

Много интересующихся приезжают из регионов России. Они говорят, что подобные центры надо организовать у них в городах. В среднем каждый день к волонтёрам подходит 10-15 человек, которые готовы пойти на контрактную службу.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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Работа волонтеров единого пункта отбора на военную службу по контракту
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