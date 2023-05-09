Поляки устроили новую антироссийскую провокацию

Посла России не пустили на мемориальное кладбище в Варшаве

Российского посла в Польше Сергея Андреева не пустили в День Победы на мемориальное кладбище в Варшаве. Он пришёл туда, чтобы возложить цветы на могилы советских воинов.

Дипломату преградила дорогу толпа протестующих, которая потребовала снять с пиджака георгиевскую ленточку. Во время инцидента никто из дипломатов не пострадал, сообщил ТАСС глава российской дипмиссии.

В прошлом году на посла России в Польше напали в День Победы, облив красной жидкостью.

Ранее сообщалось, что в Варшаве осквернено мемориальное кладбище советских воинов. На пьедестал монумента чёрной краской нанесены оскорбительные надписи, проход к мемориалу заставлен украинскими флагами и крестами.

Польша первой из европейских стран начала борьбу с советскими памятниками. За последние годы в стране снесены десятки исторических монументов.

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