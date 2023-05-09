ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пригласил лидеров СНГ на неформальный завтрак в Кремль

13:08
  • вторник
  • 09 мая 2023

До этого они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин провёл неформальный завтрак с коллегами по СНГ. Президент пригласил их в Грановитую палату Кремля.
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Ранее главы государств присутствовали на Параде Победы, они смотрели его с центральной трибуны на Красной площади. После этого лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В этом году в Москву на День Победы прибыли президенты Туркмении, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и премьер-министр Армении.

9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

В этом году в новом формате проходит народная акция "Бессмертный полк". Люди поместили портреты своих героев-фронтовиков на футболки, стекла автомобилей, окна домов. Всё это - дань памяти и благодарность тем, кто ковал Великую Победу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин во время встречи с гостями в Кремле
Владимир Путин во время встречи с гостями в Кремле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.