Путин пригласил лидеров СНГ на неформальный завтрак в Кремль

До этого они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин провёл неформальный завтрак с коллегами по СНГ. Президент пригласил их в Грановитую палату Кремля.

Ранее главы государств присутствовали на Параде Победы, они смотрели его с центральной трибуны на Красной площади. После этого лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В этом году в Москву на День Победы прибыли президенты Туркмении, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и премьер-министр Армении.

9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

В этом году в новом формате проходит народная акция "Бессмертный полк". Люди поместили портреты своих героев-фронтовиков на футболки, стекла автомобилей, окна домов. Всё это - дань памяти и благодарность тем, кто ковал Великую Победу.

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