Гордость за прошлое: "Бессмертный полк" шагает по стране

В новом формате

В этом году народная акция памяти "Бессмертный полк" проходит в новом формате. Лица ветеранов - на машинах и в окнах домов, они смотрят на нас с огромных медиафасадов и страниц социальных сетей.

Почтить память героев можно разными способами. К примеру, украсить окна домов и квартир. Или же заменить свой аватар в социальных сетях на фотографию родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне и рассказать его историю. Видео со своими героями в личном блоге опубликовал и Сергей Собянин.

Дядя Ваня и дядя Филипп вернулись с фронта живыми. Вместе с отцом я не раз бывал у них в гостях, видел фронтовые фотографии, но сами они редко говорили о войне, видимо, считали участие в ней естественным делом. Дядя Герасим погиб в феврале 1942 года где-то под Ржевом или Вязьмой, защищая Москву. Ему было 24 года. Дядя Пётр погиб в марте 1943 года где-то между Харьковом и Белгородом. Ему было 23.

Множество подобных историй уже размещены на сайте мэра Москвы в галерее "Наши герои. История моей семьи". По всей стране проходит акция "Бессмертный полк для автомобилистов". Поучаствовать может каждый, достаточно разместить фотографии ветерана на личном автотранспорте.

Фото героев размещены на окнах московских автобусов и трамваев. Желающих поучаствовать было так много, что за первые дни после объявления акции "Мосгортранспорт" собрал более 500 портретов.

Герои смотрят на нас с фасадов главных столичных зданий. А ещё в этом году везде появились специальные "Стены памяти". На стендах - фотографии тех, кто ценой своей жизни защищал страну и мир от фашизма.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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