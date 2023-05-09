Космонавты обратились к россиянам с борта МКС

Они поздравили всех с Днём Победы

Поздравления с Днём Победы сегодня звучат даже с борта Международной космической станции. Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев призвали не забывать о героическом подвиге поколения победителей и передавать память о нём молодёжи, сообщает "ТВ Центр".

"Для всех нас - это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме, каждой семье. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков", - сказал Сергей Прокопьев.

Дмитрий Петелин напомнил, что наши отцы и матери, дедушки и бабушки встали в один строй и смогли защитить от врага нашу Родину, навеки вписав свои имена в историю как победители фашизма.

"Наша святая обязанность - сохранить и преумножить память об участниках Великой Отечественной войны, рассказывая об их подвиге нашим детям. С праздником, друзья! С Днём Победы!" - обратился к россиянам Андрей Федяев.

9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

Перед россиянами с Красной площади выступил президент Владимир Путин. Затем там состоялся военный парад. В этом году в новом формате проходит народная акция "Бессмертный полк". Люди поместили портреты своих героев-фронтовиков на футболки, стекла автомобилей, окна домов. Всё это - дань памяти и благодарность тем, кто ковал Великую Победу.

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