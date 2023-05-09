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Как прошли военные парады в Петербурге и Владивостоке

15:22
  • вторник
  • 09 мая 2023

По улицам городов проехала современная техника

Военные парады в честь Великой Победы проходят во многих городах страны. Первыми их увидели жители дальневосточных регионов.
Самые яркие кадры Парада Победы на Красной площади

Тысячи военнослужащих прошли торжественным маршем по улицам Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска. Проезд военной техники возглавили боевые машины времён Великой Отечественной. В Новосибирске по центральной площади города впервые проехали зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Более семидесяти единиц современной военной техники и легендарный советский танк "Т-34" вышли и на Дворцовую площадь Санкт-Петербурга. В параде приняли участие более четырёх тысяч военнослужащих и курсантов.

С особым чувством праздник встречают в регионах, рядом с которыми прямо сейчас идут боевые действия. Парад с участием новейшей военной техники прошёл в Ростове-на-Дону. В Севастополе и Симферополе возложили цветы к Вечному огню и воинским мемориалам, сообщает "ТВ Центр".

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