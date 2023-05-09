Как прошли военные парады в Петербурге и Владивостоке

По улицам городов проехала современная техника

Военные парады в честь Великой Победы проходят во многих городах страны. Первыми их увидели жители дальневосточных регионов.

Тысячи военнослужащих прошли торжественным маршем по улицам Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска. Проезд военной техники возглавили боевые машины времён Великой Отечественной. В Новосибирске по центральной площади города впервые проехали зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Более семидесяти единиц современной военной техники и легендарный советский танк "Т-34" вышли и на Дворцовую площадь Санкт-Петербурга. В параде приняли участие более четырёх тысяч военнослужащих и курсантов.

С особым чувством праздник встречают в регионах, рядом с которыми прямо сейчас идут боевые действия. Парад с участием новейшей военной техники прошёл в Ростове-на-Дону. В Севастополе и Симферополе возложили цветы к Вечному огню и воинским мемориалам, сообщает "ТВ Центр".

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