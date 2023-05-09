Опубликовано видео с Захаром Прилепиным из больничной палаты

Писатель идёт на поправку

Захар Прилепин передал привет и поздравления с Днём Победы из больничной палаты. Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным они сняли короткое видео.

Губернатор опубликовал его у себя в Telegram-канале и написал: "Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идёт штатно, все необходимое для лечения имеется".

Писатель выразил уверенность в том, что всё зло будет побеждено. "За Победу!" - сказал он в конце ролика.

6 мая на писателя Захара Прилепина было совершено покушение в Нижегородской области. Под его машиной сработала противотанковая мина. Погиб водитель, а Прилепина с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Задержаны двое подозреваемых. Один из них уже дал показания и сообщил, что действовал по заданию сотрудников украинских спецслужб.

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