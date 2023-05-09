ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео с Захаром Прилепиным из больничной палаты

14:40
  • вторник
  • 09 мая 2023

Писатель идёт на поправку

Захар Прилепин передал привет и поздравления с Днём Победы из больничной палаты. Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным они сняли короткое видео.
Врачи сообщили последние данные о состоянии писателя Прилепина

Губернатор опубликовал его у себя в Telegram-канале и написал: "Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идёт штатно, все необходимое для лечения имеется".

Писатель выразил уверенность в том, что всё зло будет побеждено. "За Победу!" - сказал он в конце ролика.

6 мая на писателя Захара Прилепина было совершено покушение в Нижегородской области. Под его машиной сработала противотанковая мина.  Погиб водитель, а Прилепина с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Задержаны двое подозреваемых. Один из них уже дал показания и сообщил, что действовал по заданию сотрудников украинских спецслужб.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Захар Прилепин
Захар Прилепин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.