Россия нанесла удар по пунктам временной дислокации резервов ВСУ

Все цели поражены

Российские военные минувшей ночью нанесли удары высокоточным оружием по резервам и складам боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Все намеченные объекты поражены, пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.

В военном ведомстве также сообщили, что штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артёмовска. Бойцы ВДВ оказывают содействие штурмовикам, сковывая противника на флангах.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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