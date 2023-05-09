ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия нанесла удар по пунктам временной дислокации резервов ВСУ

16:14
  • вторник
  • 09 мая 2023

Все цели поражены

Российские военные минувшей ночью нанесли удары высокоточным оружием по резервам и складам боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Все намеченные объекты поражены, пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.
Российские артиллеристы нанесли удары по опорным пунктам ВСУ

В военном ведомстве также сообщили, что штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артёмовска. Бойцы ВДВ оказывают содействие штурмовикам, сковывая противника на флангах.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пуск ракеты с борта ракетного корабля
Пуск ракеты с борта ракетного корабля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.