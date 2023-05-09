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Собянин объявил об открытии с 10 мая движения между станциями "Автозаводская" и "Орехово"

14:59
  • вторник
  • 09 мая 2023

Строители совершили подвиг, отметил мэр

Участок зелёной линии метро от станции "Автозаводская" до "Орехово" откроется после окончания строительства новых тоннелей уже 10 мая. Об этом журналистам сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что часть Замоскворецкой линии была закрыта с ноября 2022 года на реконструкцию, она находилась в аварийном состоянии. При строительстве этой ветки в 1980-х годах были допущены серьёзные проектные ошибки.

По плану ремонт должен был продолжаться полтора гола, но метростроители справились с заданием за шесть месяцев. Круглосуточно работали около трёх тысяч человек. Собянин назвал это подвигом.

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