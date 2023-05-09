США выделили новый пакет военной помощи Киеву

Он содержит средства ПВО

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов. Он включает средства противовоздушной обороны, говорится в заявлении Минобороны США.

Новые вооружения будут закуплены американской стороной у производителей или партнёров и переданы Украине для укрепления системы ПВО удовлетворения потребности в артиллерийских боеприпасах.

Пакет содержит помимо средств ПВО, ещё и боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам, а также услуги по предоставлению спутниковых снимков.

С начала специальной военной операции США и их союзники передали Украине десятки артиллерийских установок, снарядов, танки и другую бронетехнику.

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