Собянин рассказал о проектах, призванных сохранить память о войне

В Москве реализуются несколько таких проектов

Сергей Собянин рассказал на своей странице "ВКонтакте" о городских проектах, которые помогают сохранить историческую память о Великой Отечественной войне.

Клуб мемуаристики "Линия жизни" создан для участников центров московского долголетия, которые хотят рассказать свои истории. Акция "Москва - с заботой об истории" призвана сохранить в Главархиве военные документы и предметы.

В проекте "Живая история" московские школьники работают с документами, которые хранятся в Главархиве, а затем снимают и монтируют видеоролики на основе своих исследований. Также в городе был успешно реализован проект "Дневники детей войны", в основу которого легли письма детей разного возраста.

9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Для россиян День Великой Победы был и остаётся главным праздником. В этот день вспоминают подвиги военных, отдают дань уважения ветеранам, проводят военные парады и праздничные шествия.

Перед россиянами с Красной площади выступил президент Владимир Путин. Затем там состоялся военный парад. В этом году в новом формате проходит народная акция "Бессмертный полк". Люди поместили портреты своих героев-фронтовиков на футболки, стекла автомобилей, окна домов. Всё это - дань памяти и благодарность тем, кто ковал Великую Победу.

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