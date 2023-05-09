На Украине прокомментировали визит в Москву лидеров СНГ

Мария Захарова поставила на место украинских дипломатов после их очередного провокационного заявления в адрес Москвы. В МИД Украины назвали присутствие лидеров стран СНГ на Параде Победы в Москве "аморальным и недружественным шагом в отношении Киева".

Во-первых, фашистов забыли спросить. Во-вторых, поговорим о "морали". Государственное агентство УНИАН решило опросить читателей, кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России те предпочли бы увидеть следующими после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина жертвами террористического акта.

Захарова у себя в Telegram-канале озвучила список, в который попали Владимир Соловьёв, Маргарита Симоньян, Антон Красовский, Дмитрий Киселёв, Сергей Мардан и Семён Пегов.

В связи с этим дипломат напомнила о том, как в третьем рейхе составляли "розыскные списки" врагов, включая в них деятелей искусств, культуры, науки, политики, которых следовало ликвидировать в первую очередь.

Киевский режим пошёл ещё дальше: вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо - в террористическую деятельность. Ученик превзошёл учителя.

9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве прошёл традиционный военный парад. В этом году на трибуне для высоких гостей присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и премьер-министр Армении. Ветеранов, участников и зрителей парада приветствовал президент России Владимир Путин.

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