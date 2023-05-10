Минобороны представило новых героев спецоперации

Старший лейтенант Александр Бойваленко пресек попытку ВСУ атаковать

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в зоне проведения спецоперации.

Старший лейтенант Александр Бойваленко с подчиненными пресек попытку украинских националистов атаковать российские позиции. После обнаружения вражеских диверсантов российская батарея сменила дислокацию, а взвод Александра вступил в бой с противником и нанес ему существенный урон. Потерь вооружения, техники и личного состава у нашего подразделения нет.

Старший сержант Иван Жданов несмотря на массированный обстрел радикалов сумел быстро наладить режимную телефонную связь внутри группы и с вышестоящим командованием. В кратчайшие сроки он заменил перебитый кабель. Координация российским подразделением была восстановлена, атака боевиков провалилась.

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