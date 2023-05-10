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Празднование Дня Победы в Москве завершилось грандиозным салютом

08:37
  • среда
  • 10 мая 2023

Красочное действо продолжалось 10 минут

Парадами и массовыми мероприятиями страна отметила 78-ю годовщину Великой Победы, торжества завершились грандиозными салютами. Небо над столицей осветили более 12 тысяч фейерверков, передает "ТВ Центр".

В Москве красочное действо продолжалось 10 минут, его хорошо было видно из любого района мегаполиса. Залпы производИли с шестнадцати специальных площадок. В этот раз восхищение зрителей вЫзвали фейерверки, которые в небе сложились в российский триколор.

Праздничные салюты прозвучали более чем в 20 городах страны. В Санкт-Петербурге один из залпов посвятили участникам СВО.

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