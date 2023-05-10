Гаубицы Д-20 прикрывают зенитно-ракетные комплексы в зоне СВО

Пушки нанесли удары по врагу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами

Российская артиллерия сорвала три попытки ВСУ провести ротацию частей на купянском направлении. По данным Минобороны, успешно отработала штурмовая и армейская авиация группировки "Запад".

На авдеевском направлении под плотным огнем неприятеля российский спецназ ликвидировал подразделение украинских националистов.

Тем временем артиллеристы Центрального военного округа уничтожили замаскированные в лесу оборонительные сооружения украинских боевиков. Кадры опубликовало Минобороны. Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 прикрывали зенитно-ракетные комплексы "Стрела" ПВО, которые ликвидировали более 15 воздушных целей.

Пушки нанесли удары по врагу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами. Противник находился в 15 километрах, корректировку вели с помощью беспилотной авиации. Все задачи успешно выполнены - живая сила и опорные пункты радикалов поражены.

"Разлет осколков достаточно весомый, урон врагу приносит тоже достаточно хороший. Можно подавить пикапы, живую силу, артиллерийские подразделения, самоходные артиллерийские установки, танки", - рассказал командир орудия Д-20.

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