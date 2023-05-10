Расчеты комплексов "Корнет" поразили опорный пункт ВСУ

Бойцы использовали проверенную тактику кочующих орудий

Взводный опорный пункт ВСУ уничтожили расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" Западного военного округа, сообщили в Минобороны.

Получив данные с беспилотника о местонахождении врага, мобильная группа выдвинулась к линии фронта. Бойцы использовали проверенную тактику кочующих орудий. Прибыв в заданный район на автомобиле повышенной проходимости, нанесли точный удар и оперативно сменили дислокацию.

Как подтвердила разведка, поражены огневые точки врага, бронированные объекты и другие сооружения радикалов.

"Разворачиваю установку, навожусь на цель, выполняю пуск. Дальше сопровождаю ракету до цели. С нашей ракетой работаем 2 с половиной - 3 километра. Главное умение - это быстро ориентироваться. Быстро отработали - быстро сменили точку", - отметил старший оператор противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

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