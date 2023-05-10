Обстановка с пожарами остается сложной в Сибири и на Урале

В Тюменской области огонь тушат недалеко от поселка Богандинский

В Сибири и на Урале по-прежнему остается сложной обстановка с природными пожарами, передает "ТВ Центр".

В Тюменской области огонь тушат недалеко от поселка Богандинский, где 7 мая сгорели несколько домов и пилорама.

Накануне в Ишим прибыла аэромобильная группировка Волжского спасательного центра МЧС. Местным специалистам будут помогать 70 человек и 10 единиц техники. В регионе введен режим ЧС.

Как и в Свердловской области. Там к борьбе с возгораниями привлекли армейскую авиацию. Задействовали три вертолета Ми-8, которые ежедневно сбрасывают на очаги около 100 тонн воды. Экипажи совершают облет территорий, ликвидируют действующие пожары и проливают участки, на которые может распространиться пламя.

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