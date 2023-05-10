Цветы у советских мемориалов появились также в украинских городах

Варшава верна русофобским традициям. В прошлом году 9 мая российского посла Сергея Андреева облили красной краской. Теперь вот не дали почтить память погибших на мемориальном кладбище советских воинов. Стоило дипломату выйти из автомобиля, как его тут же окружила толпа провокаторов.

"Это для нас ничего не меняет. Это наш праздник. Мы отмечаем его с оптимизмом. Никакие мелкие или большие пакости нас не смутят", - отреагировал Андреев.

Цветы и свечи к памятникам советским воинам несли даже там, где День Победы под полным запретом. Большинство стран Прибалтики приняли соответствующие законы. Среди них - и Эстония. Но буквально в 10 метрах, прямо через реку, находится российский Ивангород. Администрация которого установила гигантский экран. Победа ведь она как в песне - одна на всех.

На набережную эстонской Нарвы в итоге пришли сотни людей. Смекалку проявили и активисты из Латвии, где памятные мероприятия тоже запретили. В отличие от работ по благоустройству. А потому цветы там не возлагали, а высаживали.

Во всем мире потомки победителей праздновали День Победы. С размахом - как, например, в Сербии. Или скромно, но с душой, как в итальянской Генуе. Самую большую в мире копию знамени Победы развернули в молдавской столице. А вот за ношение Георгиевской ленточки власти установили гигантские штрафы до 500 долларов. Ведь, по словам президента страны Майи Санду, этому символу "место в мусорном ведре истории". Местные СМИ сообщают о многочисленных задержаниях. Партия бывшего президента страны пообещала оказать задержанным юридическую помощь, а если потребуется - и выплатить штраф. Ведь сам Игорь Додон Георгиевскую ленточку снимать отказался.

Но даже в Берлине, который, казалось бы, раз и навсегда получил иммунитет от нацистки чумы, политики закрывают глаза на преступления киевского режима, становясь его соучастниками. Например, 9 мая российская и советская символика была запрещена. В отличие от украинской. Но праздник это не испортило. Еще живы те, кто помнят.

Олаф Шольц же, как выяснилось, пристально следил за Парадом Победы в Москве.

"В 2 тысячах километрах к северо-востоку отсюда Путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами. Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется", - заявил канцлер ФРГ.

В общем, каждый увидел исключительно то, что захотел. В Киеве визит иностранных лидеров на Парад Победы в Москву назвали "аморальным шагом". Оно и понятно, режим Зеленского сейчас занят переписыванием истории при непосредственном кураторстве западных хозяев. Со следующего года и 9 мая на Украине станет просто днем Европы. Жалкие попытки стереть память, навязав украинскому народу историческую мифологию вместо гордости за подвиги своих отцов, дедов и прадедов. Но попытки эти тщетны, доказывают цветы у советских мемориалов в Киеве, Одессе и других городах.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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