Суд признал Трампа виновным в домогательствах

Заявление об изнасиловании присяжные отклонили

Дональд Трамп признан виновным по иску писательницы Элизабет Кэрролл. Жюри присяжных вменило бывшему президенту США домогательства и клевету, сообщает "ТВ Центр".

Суд принял к рассмотрению дело почти 30-летней давности и пришел к выводу, что в 1996 году миллиардер прикасался к Кэрролл против ее согласия. Однако присяжные отклонили заявление об изнасиловании. Тем не менее экс-глава Белого дома должен выплатить в общей сложности 5 миллионов долларов.

Трамп все обвинения отвергает. Он уже назвал позором и охотой на ведьм вердикт присяжных. По данным адвоката, писательница пошла на такой шаг, чтобы увеличить продажи своей автобиографии.

Похоже, Трамп в качестве мишени выбран не случайно, ведь политик уже заявил о готовности баллотироваться на пост президента США на предстоящих выборах.

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