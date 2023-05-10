Байден предупредил о последствиях дефолта для экономики США

Если Конгресс не повысит потолок госдолга, Соединенные Штаты столкнутся с дефолтом

В случае наступления дефолта в США не исключены катастрофические последствия. Об этом заявил во вторник, 9 мая, американский президент Джо Байден.

Политика попросили оценить заявление спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти о возможности дефолта в США. Байден заявил, что не знает, что думает спикер Маккарти, но, по мнению президента, "он знает, что дефолт будет катастрофическим".

При этом план Маккарти по повышению потолка госдолга, по мнению Байдена, является нежизнеспособным и не пройдет голосование в Конгрессе, сообщает ТАСС.

Еще в январе Минфин США отмечал, что потребуется применение "экстраординарных мер" во избежание дефолта. Под "экстраординарными мерам" понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие работников бюджетной сферы.

Постпред России в ООН Василий Небензя рассказал о стремлении многих стран избавиться от долларовой зависимости. Так, продолжается процесс перехода во взаиморасчетах на местные валюты. Дипломат подчеркнул, что "ничто не вечно под луной, и когда-нибудь и доллар уступит место другой, более надежной валюте".

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