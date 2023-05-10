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Россия сорвала попытки ротации войск ВСУ на купянском направлении

08:39
  • среда
  • 10 мая 2023

Об этом рассказали в группировке "Запад"

Артиллерия российской группировки войск "Запад" сорвала три попытки украинских войск провести ротацию подразделений и уничтожила самоходку "Акация". Об этом в среду, 10 мая, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
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На купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и трех бригад территориальной обороны в полосе обороны 1-й танковой армии, сообщает РИА Новости.

Российские военные продолжают специальную военную операцию на Украине. 9 мая они нанесли удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации резервов ВСУ. Все намеченные объекты поражены, пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.

8 мая были уничтожены склады с боеприпасами, техника и места дислокации националистов. По признанию самих радикалов, такого мощного огня они не видели за все время боев за Артемовск. В Краматорске разрушены казармы крупнейшего центра дислокации боевиков. Там же поражены мастерские, в которых восстанавливали разбитую бронетехнику ВСУ и вооружение.

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