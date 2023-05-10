NI: переданные Киеву Patriot станут легкой мишенью для ВС России

Аналитики сочли это решение ошибкой Вашингтона

США допустили стратегическую ошибку, предоставив Украине системы Patriot. Такое мнение высказал военный аналитик Джефф Ламер в статье для The National Interest.

Журналист назвал системы уязвимыми, заявив, что работа их радаров выдает местоположение всей установки, делая ее легкой мишенью для российских ударов.

По мнению Ламера, Patriot не может стать универсальным средством защиты военных объектов Украины в отрыве от других систем ПВО, без которых ее покрытие будет лишь частичным.

Автор материала также усомнился с целесообразности применения перехватчики стоимостью 3 млн долларов для уничтожения беспилотников, стоимость которых в разы меньше.

Украинцы скоро получат в свое распоряжение получат системы Patriot, которые в настоящее время находятся в Польше. Для развертывания установок понадобится определенное время, поскольку они требуют серьезной подготовки. Кроме того, системы очень дорогие.

В Нидерландах еще в феврале объясняли, что "украинским солдатам нужно время, чтобы овладеть этими системами".

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